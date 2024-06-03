كمية الشوكولاتة الزائدة تسبب مشاكل خطيرة.. طبيب يكشف مفاجأة

أكدت الدراسات الحديثة فوائد الشوكولاتة لنظام القلب والأوعية الدموية والدماغ والسكري - ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الشوكولاتة تعمل على تحسين حساسية الجسم لهرمون الأنسولين، ولكن عليك استخدام هذا المنتج بحكمة.

وقال خبير التغذية ميخائيل جينزبرج، في تصريحات لراديو سبوتنيك في شبه جزيرة القرم، إن الشوكولاتة تحتوي على العديد من المكونات “الخطيرة”، مثل السكر والدهون.

ولكن تناول الشوكولاتة يرتبط بمشاعر الفرح والسرور، ومن الناحية النفسية، فإن الطعام اللذيذ يجعل الإنسان أكثر بهجة، وفي النهاية أكثر صحة.

المبدأ الأساسي في تناول الشوكولاتة هو الاعتدال

كلما زادت الكمية، زاد الضرر، وإذا قلت، لا نحصل إلا على المنفعة وأشار ميخائيل جينزبرج إلى أن كبار السن الذين يعانون من تصلب الشرايين أو مرض السكري من النوع الثاني لا يمكنهم تناول الشوكولاتة إلا بعد الوجبات وقطعة واحدة في اليوم.

وأضاف العالم أن الشوكولاتة ستكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يتعافون من المرض والمرضى المنهكين والأطفال الذين يعانون من نقص الوزن بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الشوكولاتة يساعد على تطبيع ضغط الدم ويحسن حالة الأشخاص المعرضين للقلق والاكتئاب.

أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين.

ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

يحتوي القلب على أربعة صمامات، الصمام الأورطي والصمام التاجي والصمام الرئوي والصمام ثلاثي الشرف. تُفتح هذه الصمامات وتُغلق لنقل الدم عبر القلب. قد تتضرر صمامات القلب لأسباب مختلفة فقد يصاب صمام القلب بالضيق (التضيّق) أو التسريب (القلس أو القصور) أو الانغلاق على خلاف طبيعته (التدلي).