مصرع شخصين في انهيار سور بمنطقة الشرقاوي في شبرا الخيمة

شهدت منطقة الشرقاوية دائرة قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار سور بطول 30 مترا وبارتفاع 6 أمتار، مما تسبب في مصرع شخصان، وجرى نقل الجثامين لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بانهيار سور بطول 30 مترا وارتفاع 6 أمتار بمنطقة الشرقاوية دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من عماد إبراهيم 58 عاما، وفرحانة محمد 57 عاما، وتم إخطار إسعاف شبرا الخيمة، والإدارة الهندسية بالحي لعمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير بالواقعة واتخاذ اللازم.

تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل شخص

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بتأجيل محاكمة عامل وعاطلين لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية -بنادق آلية-، لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لحضور المستندات والشهادة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7982 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 3537 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين إبراهيم ص س، 47 عاما، موظف، مقيم مدينة المرج، وعلي ع س، وأحمد ع س، لأنهم في يوم 2 / 2 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه أحمد سلامة جمعة، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيدًا لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.