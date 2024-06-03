الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبيرة تغذية تكشف عن سبب ضعف الشهية خلال فترات الحر.. فيديو

الدكتورة بسمة يسري،
الدكتورة بسمة يسري، خبيرة التغذية

كشفت الدكتورة بسمة يسري، خبيرة التغذية، أن هناك أسبابا كثيرة وراء ضعف الشهية فى الصيف، منها الإقبال على شرب المياه كثيرا، وقلة تناول الطعام، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب فى زيادة هرمونات الشبع وانخفاض هرمونات الجوع بسبب تغير الحالة المزاجية.

 وأوضحت الطبيبة البشرية المتخصصة فى التغذية العلاجية خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين": "الصيف يجعل الإنسان عرضة للجفاف، ومن أهم أعراضه فقدان الشهية، بالتالى يعمل على شرب السوائل الكثيرة وترك الطعام". 

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ولفتت إلى أن المشمش من الفواكه المفيدة فى فصل الصيف وموجات الحر الشديد، والسعرات الحراية فى 5 ثمرات تعادل 70 سعر حرارى، لافتة إلى أن المشمش يحتوى على معادن مفيدة تعمل على ترطيب الجسم وتمنع الإجهاد الحراري وحدوث الجفاف. 

ولفتت: "بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى المزيد من السوائل للحفاظ على الترطيب الجيد، لما يحتويه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم ومنع الجفاف". 

وأوضحت: "يحتوى على معادن منها البوتاسيوم والماغنسيوم، ويحتوى على الكولاجين المفيد للبشرة الجلد، وفيتامين C يعمل على تحسين صحة البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على مظهر شاب وصحي للبشرة، و تعزيز نظام المناعة". 

وأضافت: "المشمش يحتوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكانثين، التي تساعد في حماية العينين، المشمش يوقى النظر، ومفيد لمرضى السكر فى حدود تناول 4 ثمرات، مرضى الكلى يقللون من تناول المشمش، بسبب زيادة البوتاسيوم فيه".

 

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