مخاطر موجات الحر على العيون ونصائح لحمايتها

تضر موجات الحر بصحة الإنسان بشكل عام، وهناك الكثيرون ممن تؤثر حرارة الصيف على أعينهم أيضًا، وتسبب ارتفاع درجات الحرارة لالتهاب العيون وقد تتفاقم المشكلة ويتعرض الفرد لجلطة بالعين.

ومع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة خلال الفترة المقبلة، نستعرض مخاطر الحرارة على العين وطرق حمايتها.

ووفقا لموقع "jagran"، من المخاطر التي تسببها موجات الحرعلى العيون التي:

جفاف العين: بسبب ارتفاع درجة الحرارة، يجف الماء الموجود في غشاء العين، مما يؤدي إلى احمرار العين والشعور بالحرقان. التهاب الملتحمة: الإحساس بالوخز في العين، والعيون الدامعة واحمرار العين هي بعض أعراض التهاب الملتحمة، والذي يحدث غالبًا في الصيف. حساسية العين: تدخل جزيئات التلوث الموجودة في الحرارة إلى العين بسبب ظهور تفاعلات حساسية مثل احمرار العين والإحساس بالحرقان والحكة. جلطة العين: يبدأ تدفق الدم في شبكية العين بالانسداد، مما قد يؤدي إلى توقف الرؤية، وذلك بسبب الحرارة الزائدة تتشكل جلطات الدم على شبكية العين، مما قد يؤدي إلى جلطة العين بسبب نقص وصول الأكسجين إلى العينين، وفي هذه الحالة لابد العرض على الطبيب سريعًا.

نصائح لحماية العين من الموجة الحارة

في البداية عليك تجنب كل المخاطر السابق ذكرها، عن طريق تقليل الخروج في درجات الحرارة الشديدة، وتجنب الوقوقف المباشر تحت أسعة الشمس وقت الذروة، والاستمر في فحص ضغط الدم ومستوى الكوليسترول لديك والحفاظ على توازنهما، كما عليك اتباع الإرشادات التالية لحمايك عيناك من الطقس الحار: