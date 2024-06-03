الخارجية السعودية: اجتماع وزراء الخارجية الافتراضي ناقش جهود الوساطة بشأن غزة

عقد وزراء خارجية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، يوم الاثنين 3 يونيو الجاري اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا فيه تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أكد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية دعمهم لهذه الجهود، فيما بحث الوزراء المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من شهر يونيو الجاري، مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.

وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

وشدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة.

ولي العهد السعودي يهنئ الشيخ صباح بعد تعيينه ولياً للعهد في الكويت

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

فيما عبر ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره للأمير محمدبن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة، حسب ما ورد في بيان وكالة الأنباء السعودية"واس" مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



