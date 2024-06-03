محافظ الغربية يفتتح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بسبرباي

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،. اليوم الإثنين، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة والذي يقع امام بوابة موقف سبرباي، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً الفئات البسيطة ومحدودة الدخل استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بحضور المهندس احمد أبو خضر رئيس مجلس ادارة شركة تراست للتجارة والنقل ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على توحيد جهود الجهاز التنفيذي بالاشتراك مع كبار مربي الماشية، والجزارين والتجار لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك .

وخلال تفقده المنفذ وجه المحافظ بالتنسيق المستمر لافتتاح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء، خاصة في الأماكن الشعبية عالية الكثافة السكانية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، والمواطنين البسطاء.

وأكد المحافظ، على تشديد الحملات اليومية وتكثيف المرور اليومي لمتابعة الأسواق والمحال والسوبرماركت والشوادر ومحال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين ، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار .