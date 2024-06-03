إياتا: ارتفاع إنفاق شركات الطيران 9.4% لتصل إلى 936 مليار دولار

رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا -IATA"من توقعاتِه لصافي الدخل الذي ستحققه صناعة الطيران العالمية هذا العام إلى 30.5 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسعار التذاكر والطلب المرتفع على السفر بعد الجائحة.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا -IATA"

وكانت التوقعات السابقة الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا -IATA" والتي أصدرها في ديسمبر الماضي، توقع أن تحقق صناعة الطيران صافي دخل بـ 25.7 مليار دولار هذا العام، وتقارن هذه التوقعات مع تحقيق صناعة الطيران صافي دخل بـ 27.4 مليار دولار العام الماضي.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا -IATA" أن أعداد المسافرين هذا العام قد تلامس 5 مليارات مسافر.

كما توقع أن يصل عائد شركات الطيران على رأس المال المستثمر إلى 5.7% هذا العام وهو أقل بنحو 3.4% من متوسط تكلفة رأس المال.

ومن المتوقع بحسب " إياتا " أن تصل الأرباح التشغيلية لشركات الطيران إلى 59.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 52.2 مليار دولار في عام 2023.

كما من المتوقع أن ترتفع إيرادات شركات الطيران بـ 9.7% هذا العام لتسجل مستوى قياسي عند 996 مليار دولار.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا -IATA" أن إجمالي نفقات شركات الطيران ستسجل ارتفاعا بـ 9.4% في 2024 إلى 936 مليار دولار وهو رقم قياسي.

"التايمز": شركات الطيران تعتزم تشديد معايير السلامة لحماية المسافرين

الاتحاد الدولي للنقل الجوي" إياتا -IATA"

تعتزم شركات الطيران تعديل معايير السلامة بعد الحادثة الأخيرة التي حصلت لطائرة "سنغابور إيرلاينز" وتبحث الإجراءات الجديدة حث الركاب على ارتداء أحزمة الأمان طوال فترة الرحلات وليس عند إضاءة إشارة ربط الأحزمة فقط كما هو معمول به الآن هذا بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز.

يأتي ذلك بعد حادث الخطوط الجوية السنغافورية الذي أدى إلى وفاة مواطن بريطاني متأثراً بنوبة قلبية وإصابة 60 شخصاً آخرين بجراح بسبب مطبات هوائية عنيفة استمرت لنحو ست دقائق.

وبحسب تقرير من اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" يخص تقييمات سلامة الطيران، فإن التقرير يشير إلى أن عددا من الشركات تقوم بإعداد تقارير حول تقييم أو تصنيف شركات الطيران ومقارنتها مع الشركات الأخرى، وترى "إياتا" أنه لا توجد معايير أو مقاييس موضوعية يمكن من خلالها القيام بذلك، وأن سلامة الطيران لا ينبغي أن تصبح قضية تنافسية لأنها تنتهك موقف الصناعة بأن السلامة هي الأولوية القصوى.