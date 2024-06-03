خام الحديد يهبط إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع

انخفض خام الحديد إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع بسبب المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني، الذي تضرر بشدة من أزمة العقارات التي طال أمدها.

خام الحديد

ويدخل تراجع سوق الإسكان في الصين الآن عامه الثالث، مما يؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة بين المطورين. ويحاول صناع السياسات إحياء الطلب بين مشتري المنازل الذين يشعرون بالقلق من انخفاض الأسعار والشقق غير المكتملة.

وانخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بما يصل نسبته نحو 34% عن العام السابق ليصل إلى مستوى 322.4 مليار يوان (44.5 مليار دولار) في مايو. ورغم أن ذلك كان أقل من الانخفاض الذي بلغ 45% في إبريل ، فإنه يظهر حجم التحدي الذي يواجه حكومة البلاد.

من جانبها، قالت هوي شان، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في مجموعة غولدمان ساكس: "ستظل عمليات البدء في بناء المساكن والبناء الجديد ضعيفة" بسبب تحول السياسة نحو تقليص المخزون. وأضافت: "يتوقع فريقنا العقاري أن يتراجع بناء المساكن بنسبة 15% هذا العام". بينما من المرجح أن تنخفض أسعار خام الحديد إلى 100 دولار للطن في الربع الرابع.

أسعار العقود الآجلة لخام الحديد

خام الحديد

ومما يؤكد وفرة العرض، فإن مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية هي الأعلى منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه، يتباطأ الزخم الصعودي في أسعار حديد التسليح المستخدم في البناء، بحسب موقع الأسواق العربية.

وقال المحلل في شركة تشاينا إندستريال فيوتشرز المحدودة، ينغ وي: "وجهة نظرنا هي أن أسعار خام الحديد سوف تتأرجح نزولاً في يونيو. لقد أصبحت أساسيات الصلب أضعف، وزادت الضغوط خارج الموسم لتقليل المخزون وقد يحدث تخفيضات في الإنتاج".

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بما يصل نسبته إلى نحو 4.4% ليصل سعر الحديد إلى مستوى سعر 110.40 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى منذ 17 أبريل، قبل التداول عند مستوى سعر 110.50 دولاراً بحلول الساعة 3:57 مساءً. وانخفضت الأسعار في داليان بما يصل نسبته 2.5%، بينما تراجعت عقود الصلب في شنغهاي.