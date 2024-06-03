محافظ أسيوط يشهد احتفالية عرض نتائج مشروع منظمة العمل الدولية"فرصة" لتشغيل الشباب

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية عرض نتائج مشروع منظمة العمل الدولية، تشغيل الشباب في مصر ـ التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" الوطني EYE FORSA، والممول من الحكومة النرويجية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي يساهم في تقديم الدعم والتمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عن طريق تيسير تقديم أنشطة بناء القدرات على مهارات العمل وريادة الأعمال، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور نشوى بلال مدير برنامج منظمة العمل الدولية ـ تشغيل الشباب في مصر التمكين الاقتصادي برنامج "فرصة" الوطني EYE FORSA " ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتور حجازي حمدي مدير متابعة برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح الرشيدي مدير مشروع EYE FORSA بأسيوط ، وهناء عبدالشافي ونرمين لطيف وعزة زيدان منسقو برنامج "فرصة" بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وحضر اللقاء ؛ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة ، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط ، وجيهان حفني إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومني شاكر مدير إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية ، ومنسقي ومسئولي منظمة العمل الدولية ، ومديري المؤسسات والجمعيات الشريكة ، والمدربين والمستفيدين من برنامج "فرصة".

بدأ اليوم الأول من الاحتفالية ؛ بالسلام الجمهوري وتفقد معرض الجمعيات الأهلية الشريكة واستمع إلى نماذج نجاح لكل مشروع تلاها كلمات الحضور لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة" التابع لمنظمة العمل الدولية ثم عرض منظمة العمل الدولية عن أهم النتائج والدروس المستفادة من تنفيذ أنشطة مشروع EYE FORSA الخاصة بمكون التشغيل الذاتي فضلاً عن عرض فيلم تسجيلي عن مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول لمشروع منظمة العمل EYE FORSA.

وقال محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدم كافة الامكانات المتاحة لدعم برامج وفرص للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج، مشيداً بالجهود المبذولة من منظمة العمل الدولية والجمعيات الأهلية الشريكة في تقديم مثل هذه الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً ومساعدتهم في إنشاء مثل تلك المشروعات التي تعتبر طاقة أمل لغد أفضل وللمجتمع ككل لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم ومشروعات موجهاً رسالة تشجيعية ـ للمستفيدين من المشروعات والتدريب ـ بأهمية بالإصرار والعزيمة في العمل وأن تكون لديهن إرادة للنجاح وتطوير انفسهم وتحسين المشروعات وجعلها أكبر لتخلق فرص عمل حقيقية لهم ولآخرين في البيئة المحيطة بهم حيث أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وهو ما يفتح آفاق التنمية والبناء عن طريق التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوي دخل الاسر الأكثر احتياجاً بالقرى.

وأشادت نشوى بلال ـ خلال كلمتها ـ باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الملف الهام وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليله للعقبات أمام تنفيذ برنامج "فرصة" على أرض المحافظة موضحة إن مشروع منظمة العمل الدولية ـ تشغيل الشباب في مصر ـ التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" الوطني EYE FORSA ، والممول من الحكومة النرويجية تم تنفيذه بمحافظتي (أسيوط ، الشرقية) حيث يستهدف بناء قدرات 3400 من مستفيدي تكافل وكرامة على مهارات إدارة الأنشطة المدرة للدخل وريادة الأعمال والتثقيف المالي ودعم حصول 400 من المستفيدات على أصول انتاجية والعمل لدى الغير وتحسين المهارات الوظيفية والثقافة المالية لـ1000 من مستفيدي تكافل وكرامة وملاءمة المهارات وفقاً احتياجات سوق العمل من خلال تنظيم 4 ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل بأجر لـ800 من المستفيدين من خلال برنامج التدريب من أجل التشغيل وزيادة فرص البقاء في الوظيفة من خلال تدريب المهارات الإشرافية وأكاديمية الموارد البشرية فضلاً عن بناء قدرات 56 جمعية أهلية و60 مدرب من منظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في (أسيوط ، والشرقية).

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن التمكين الاقتصادي للأسر والشباب تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك لتحقيق أقصى إستفادة من البرنامج لتشغيل الشباب وتنفيذ محاور العمل بالمحافظة لتنفيذ برامج ريادة الأعمال وبحث متطلبات سوق العمل وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها أبناء المحافظة عن كيفية إدارة المشروعات المنتجة والتسويق لها للبدء الفوري في التنفيذ بشكل يلبي طموحات المواطنين وحاجة الشباب لفرص عمل في المناطق المستهدفة وتمكينهم اقتصادياً مضيفاً أن البرنامج تم تنفيذه بشكل أولي في مراكز ( أبنوب ، منفلوط ، أبوتيج ، أسيوط ، الفتح ، صدفا ، ديروط ، القوصية) كما تم استعراض أفضل الممارسات للجمعيات الشريكة والتجارب الناجحة للمستفيدين للمؤسسات والجمعيات الشريكة (مؤسسة مصر الخير ، مؤسسة صناع الحياة ، جمعية عطاء بلا حدود، جمعية السوالم البحرية ، جمعية إنقاذ الطفولة ، جمعية الإسراء ، جمعية الهاشمية ، جمعية الفجر) بالإضافة إلى استعراض تدريب "إبدأ وحسن مشروعك" وتجربة أحد المستفيدين.

وفي نهاية اللقاء ؛ كرم المحافظ ؛ المدربين المشاركين لبرامج وأدوات منظمة العمل الدولية (المضي قدماً والتثقيف المالي ، وإبدأ وحسن مشروعك" ، ثم إلتقاط الصور التذكارية للمدربين وفريق العمل بمنظمة العمل الدولية ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة.