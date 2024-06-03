توجيهات رئيس جامعة القاهرة لامتحانات نهاية العام

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، توجيهاته في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 في جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة سير العمل في لجان الامتحانات، والتأكد من التزامها بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وتأكد رئيس جامعة القاهرة من توفير جميع سبل الراحة اللازمة لهم لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي في أفضل الظروف.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص إدارة الجامعة على توفير جميع الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بإعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة.

ضوابط امتحانات جامعة القاهرة