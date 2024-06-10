بالتعاون مع التضامن.. "خير للناس" تستعد لتوزيع لحوم الأضاحي في الأقصر

أعلنت مؤسسة خير للناس استقبالها عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم على بعض الأسر بقرى حياة كريمة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والإدارات ووحدات التضامن الاجتماعي.

وأثنى محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حيث قامت مؤسسة خير للناس بتقديم الدعم لعدد من أهالينا بقرية الأقالتة بالتنسيق مع جمعية على خطى الرسول وأيضا قامت بتقديم العديد من المساعدات بقرى إسنا جنوب الأقصر وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد أحمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة خير للناس، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات على أرض محافظة الأقصر من خلال توصيل مرفق المياه وأيضا سداد تكاليف عمليات كبرى تم إجراء بإحدى المراكز المتخصصة بالقاهرة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

أما بالنسبة لاستقبال عيد الأضحى المبارك يتم عمل بروتوكول مع الجمعيات المنتشرة بقرى حياة كريمة لتوزيع لحوم الأضاحي بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن والطب البيطري حيث سيتم الذبح بالمجازر الحكومية والتوزيع من خلال الجمعيات بالتنسيق مع مديرية التضامن والإدارات والوحدات الاجتماعي.

وتعمل مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية على دعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات وتنفيذ مشروعات المرأة المعيلة وأيضا الغير قادرين و تتعامل المؤسسة مع أصحاب الهمم من خلال تقديم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة وتقديم الأدوية اللازمة لغير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة.

وقامت المؤسسة بتنفيذ القوافل الطبية وخاصة أمراض العيون للقضاء على مسببات العمى والمساهمة في تكاليف العمليات الكبرى مثل القلب المفتوح وانفصال الشبكية.

وفى مجال المساعدات تقوم المؤسسة بسداد ديون الغارمين بعد بحث الحالات المستحقة وتجهيز الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج وعمل كفالة شهرية لبعض الحالات، وتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا.