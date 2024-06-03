شمال سيناء تستعرض المشروعات التى تنوى إقامتها على الشريط الساحلي

عقدت اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة اللواء اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، هو الأول من نوعه منذ تشكيلها.

وقال سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن الهدف الرئيسي من الاجتماع الاستفادة من الرأي الفني لأعضاء اللجنة فى المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية التى تضعها المحافظة ومجالس المدن التابعة، بجانب عرض جميع المشروعات التى تنوى المحافظة إقامتها على الشريط الساحلي للمحافظة للدراسة والاستفادة من التوصيات التى ستعدها اللجنة فى ضوء القوانين المنظمة لذلك.

وأضاف الغندور انه سيتم وضع المخطط الاستراتيجي للمحافظة أمام اللجنة فى الاجتماع المقبل وسيتم استخدام جميع أدوات الإعلام لتوعية المواطنين بدور اللجنة، معلنًا عن وقف جميع التعديات على المناطق الساحلية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين عن طريق حاملي الضبطية القضائية للجهات المشتركة في اللجنة.



من جانبها قالت الشيماء احمد عبيد مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة ومقرر اللجنة، أن توصيات اللجنة ستتم فى ضوء القوانين المنظمة للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية وأنه سيتم عرض المخططات الاستراتيجية للمحافظة أمام اللجنة فى الاجتماع المقبل وعرض الخطط ودراستها.

واضافت عبيد، أنه جارى التنسيق والإعداد لعقد ندوة بيئية على صدى هذا الاجتماع للتعريف بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عن طريق إدارة البيئة بالديوان العام تزامنا مع يوم البيئة العالمى فى الخامس من يونيو الحالي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رؤساء مجالس المدن بالمحافظة، رئيس قطاع شبكات الكهرباء ، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير الشركة الحديثة للغاز الطبيعى ، مدير منطقة التليفونات ، مدير مديرية الاسكان والمرافق ، مدير مديرية الزراعة ، مدير منطقة الثروة السمكية، مدير مديرية الطرق والنقل ، مدير مديرية الموارد المائية و الري ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، مدير مديرية الزراعة ، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة ، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، مدير جهاز شؤن البيئة ، مدير إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة ، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، مدير إدارة السياحة بالمحافظة ، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، مسؤول نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة ، مدير مركز الأبحاث الزراعية، مدير إدارة محمية الزرانيق.