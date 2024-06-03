عرض ضخم من النصر لضم كاسيميرو

يواصل النصر السعودي بحثه عن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تمسك العالمي بضمه.

ويرغب مسؤولي النصر في التعاقد مع الدولي البرازيلي من أجل تدعيم خط الوسط خلال الموسم المقبل، بعد معاناة العالمي من سوء مستويات لاعبيه في هذا المركز.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة النصر رصدت قيمة تتراوح من 90 إلى 100 مليون يورو، للتعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن النصر يضع التعاقد مع كاسيميرو كأولوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تواصل مع وكيل اللاعب للتوصل لاتفاق، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن كاسيميرو سجل خمسة أهداف، بينما صنع ثلاثة، وذلك خلال 32 مباراة شارك فيها مع الشياطين الحمر، خلال الموسم المنصرم، لكن هناك رغبة في رحيل اللاعب بعد المستويات السيئة التي قدمها مع اليونايتد.