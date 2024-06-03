قبل محاكمته بتهمة حيازة سلاح.. بايدن يعبر عن حبه الكبير لابنه هانتر

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين، لابنه هانتر الذي تبدأ محاكمته بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني أمام محكمة فيدرالية، عن "حبه الكبير"، بينما امتنع عن التطرق الى القضية نفسها، معلنا في بيان: "كرئيس لن أعلق على إجراء فيدرالي جار، ولكني كأب أكن حبا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".

يأتي بدء محاكمته في وقت لا يزال يتردّد صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.

ويتهم مدّعون فيدراليون هانتر (54 عاماً) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقاً.

واتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

مقترح بايدن لإنهاء حرب غزة يهدد بإسقاط حكومة الاحتلال



تسبب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في غزة وعودة الأسرى، في زلزال بحكومة الاحتلال قد يؤدي إلى إسقاطها.

وهدد الوزيران سموتريتش وبن غفير، بإسقاط الحكومة، إذا قبل نتنياهو بالمقتراح الأمريكي وأوقف الحرب قبل القضاء على أعضاء حركة حماس.

وقال وزير الأمن القومي الصهيوني: "الصفقة التي نشرت وتفاصيلها تعني إنهاء الحرب وهي صفقة متهورة وتشكل خطرا أمنيا على إسرائيل".

وأضاف وزير المالية: "لن نكون جزءا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب في غزة".