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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

"مهارات الاتصال البيئي وخطر التصحر" في رسالة دكتوراة بـ"زراعة عين شمس"

مناقشة رسالة دكتوراة
مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة رشا أحمد على

شهدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة رشا أحمد على في فلسفة العلوم البيئية قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي بعنوان "برنامج تدريبي مقترح للعاملين بالمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة لتنمية مهارات الإتصال البيئي لديهم وأثره علي الوعي لدي الجمهور بمخاطر التصحر علي الأمن الغذائي المصري".

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وأشرف على رسالة الدكتوراة الأستاذ الدكتورمحب الرافعي ، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس ووزير التربية والتعليم الأسبق "مشرفا رئيسيا"،والأستاذ الدكتورأيمن فريد أبو حديد أستاذ الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس ووزير الزراعة الأسبق.

ومن أعضاء لجنة الحكم على الرسالة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرازق عبد الفتاح ،أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس ،والأستاذ الدكتورعبد العزيز محمد طلعت ،أستاذ رئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية السابق بمركز بحوث الصحراء.

وتضمنت الرسالة جزئين، الجزء الأول برنامج اتصالي للباحثين في مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، والجزء الثاني رفع وعي الجمهور بمشكلة التصحر وأثرها علي الأمن الغذائي المصري من خلال الباحثين الذين اكتسبوا مهارات الوعي البيئي والذين تم اختيارهم علي أساس علمي من خلال التطبيق الإحصائي.

وجاء موضوع الرسالة تماشيا مع خطة الدولة في إطار التنمية الزراعية و كأحد حلول السيطرة علي مشكلة التصحر والتي تعد من أهم المشكلات البيئية والتي تؤثر علي الأمن الغذائي القومي والاقتصاد ومحاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تم رفع الوعي لمجموعتين بحثيتين وهم الباحثين في مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة ، والجمهور من المهتمين بالمجال الزراعي .

وقد إختارت الباحثة مركزين من مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة للتطبيق العملي وهم مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء .

 

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