طلب تحريات مصرع لص تسلل إلى شقة لسرقتها بالمرج

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيق في مصرع لص تسلل إلي شقة مواطن محاولا سرقتها ولقي مصرعه متأثراً بالاعتداء عليه من قبل الأهالي ، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع إلي أقوالهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقي إخطاراً من شرطة النجدة بضبط لص داخل شقه بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لعاطل داخل شقه المجني عليه ومكبل اليدين.

وبسؤال صاحب الشقة السكينة، قال إنه أثناء عودته للمنزل فوجئت بوجود اللص واستغاث بالأهالي وساعدوه وبالتعدي عليه بالضرب لقي مصرعه ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر رفضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بـ مجلس الدولة، الطعن المقام من المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، في قضية تحديد مصير الطفل التائه بين ديانتين بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص، وطالبت الدعوى بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.

وكانت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.