أشرف صبحى: تخفيض سعر تذكرة مباراة مصر وبوركينا فاسو .. ونقوم بتطوير مدربين المنتخبات الوطنية

صرح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لابد من دعم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن واللاعبين لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن واللاعبين تم عقد جلسة معهم والكشف عن جاهزيتهم لمواجهة بوركينا فاسو المقبلة و إقتربت تذاكر المباراة من الإنتهاء أيضا حيث أتابع هذا الأمر بشكل يومى وأشكر شركة تذكرتى على تخفيض سعر التذكرة عن مباريات الأندية ".

وأشار أشرف صبحى " قمنا بعمل مشروع ضخم لتأهيل جميع مدربين المنتخبات الوطنية وتطويرهم خلال السنوات القادمة والبحث عن ما هو جديد فى عالم كرة القدم ".

وأختتم أشرف صبحى حديثة " قمت بمخاطبة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميا والحديث مع رئيس الجبلايةلبحث أزمة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر البرتغالى روى فيتوريا ورفضت حديثه عن مصر بهذا الشكل فى الإعلام الخارجى وبحث حل هذة الأزمة ".