فتح باب الاعتذارات بتعليم الأقصر للمعلمين المنتدبين لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن فتح باب تقديم الاعتذارات اليوم للمنتدبين لامتحانات الثانوية العامة بمدرستي خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، والأقصر الثانوية بنات على مدار يومين.

وأشار خالد، إلى أن المشاركة فى أعمال الامتحانات واجب وطنى ووظيفى؛ حيث أن دور المعلم مهم جداً فى أعمال الامتحانات، وتقديم الاعتذار لابد أن يكون لظروف قهرية ولضرورة قصوى وفق الحالات التي سمحت الوزارة بالاعتذار حال وجودها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد حددت الشروط التى تتيح وتسمح للمعلم بتقديم اعتذار، وأبرزها إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريراً طبياً حديثاً ومعتمداً، وحصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك.

وأوضحت أنه يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة أو طفل مصاب بمرض مزمن، على أن يقدم المعلم الأوراق القانونية المبرهنة لذلك، ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، كما يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

ويقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قراراً بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتباره، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات.