الإسماعيلية تناقش الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 123"

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 123" والمقرر تنفيذه في الفترة من 28 حتى 30 يوليو 2024.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري "صقر 123".

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، قائد المرور، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ووكلاء وزارة ومديري عموم المديريات الخدمية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة استعدادات كافة الأجهزة المعنية بالإسماعيلية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 123".

وأثناء الاجتماع، تم التأكيد على إعداد تقارير وبيانات توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها في التعامل مع الأزمات والكوارث، وإبراز النظام الرقمي الجديد بالشبكة الوطنية في سرعة التعامل واحتواء الأزمة، وذلك في إطار الطفرة الرقمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات.

ويعتبر التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٣٣" محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات.

ويتم التدريب بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الصحة، وفرع هيئة الرعاية الصحية، وفرع هيئة الإسعاف، والحماية المدنية والإعلام؛ وذلك لاستعراض إمكانات المحافظة، والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة، والتدريب في مجال إدارة الأزمات، وذلك من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.