اعتقال سوري هاجم السفارة الإسرائيلية بزجاجة مولوتوف في بوخارست

عرضت فضائية “يورو نيوز عربي"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لقطات من اعتقال السلطات الرومانية شخصاً، بعدما هاجم مدخل السفارة الإسرائيلية بزجاجة مولوتوف.

وأوضح الفيديو لحظة انتشار الأجهزة الأمنية حول موقع الحادث.

وتسببت زجاجة المولوتوف في حريق صغير ولكن لم تقع إصابات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية والشرطة.

قالت الشرطة في بوخارست إن ضباط مكافحة الإرهاب التابعين لجهاز المخابرات الروماني اعتقلوا رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، مضيفة أن المشتبه به حاول أيضا إشعال النار في نفسه.