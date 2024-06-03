بدء الاحتفالات بعيد الأنبا إبرام بالفيوم

بدأت احتفالات إيبارشية الفيوم بعيد نياحة القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٣ بؤونة، بديره فى العزب، بحضور الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية ورئيس أديرة الفيوم و الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية .

بدأ الإحتفال بإلبابس ثلاثة أخوه من دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون الزي الأزرق الخاص بفترة الإختبار الرهباني وهم الأخ عبد المسيح والأخ يوناثان والأخ بيجول

قام صاحب النيافة بتطيب جسد القديس بعد نقله من مزاره وعمل الدورة بالكنيسة، ووضعه أمام الهيكل ليظل طوال فترة الاحتفالات إلى حين عودته في عيد القديس في 10 يونيو الجاري في المزار الجديد الذي تم إعداده له، صاحب النيافة بصلاة القداس الإلهي وخلالة تم تدشين أواني للخدمة.

نقل الجسد

شارك في نقل جسد القديس من المزار وصلاة القداس عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية والآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون وخورس الشمامسة وسط حضور شعبي كثيف من داخل الإيبارشية وخارجها .

وصلى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوه صلاة العشية، مساء أمس، وشاركه نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية. كما طيّب صاحبي النيافة جسد القديس، وتم عمل تمجيد ودورة لأيقونته، وسط حضور شعبي كثيف من أبناء الإيبارشية وخارجها.

يُذكر أن الاحتفالات تشمل قداسات وعشيات يومية، وسيشارك بها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة بجانب صاحبي النيافة الأنبا أبرآم والأنبا صليب.

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