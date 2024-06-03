بديل للحوم.. فوائد الفستق المذهلة للجسم

الفستق من المكسرات المليئة بالفوائد المذهلة للجسم، فيحتوي على نسبة عالية من البروتين وعناصر غذائية آخرى هامة لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده لجسمك.

فوائد تناول الفستق

مصدر غني بالبروتين

الفستق هو مصدر بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة التي تساعد في مكافحة الشيخوخة، والصحة العقلية والبدنية ، وتعزيز الجلد والشعر بشكل أفضل. طعام خارق متعدد الأوجه لا بد منه في رحلة اللياقة البدنية.

ويعتبر الفستق أفضل بروتين نباتي كامل يلبي الاحتياجات الغذائية للفرد، وهذا يجعلها مثالية للأشخاص الذين يريدون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

فوائد الفستق للبشرة

يعد الفستق غني بالزيوت التي ترطب الجلد وتكسب البشرة طراوة ملحوظة. فتناول الفستق بصفة يومية يعطي البشرة ملمساً ناعماً جذاباً.

يحتوي الفستق على مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة ظهور علامات التقدم بالعمر على البشرة، لذا فالحرص على تناول الفستق بصفة يومية يجعلك تبدين أصغر في العمر، وبالطبع هذا ما تبغيه أي امرأة.

كذلك فإن تناول حفنة من الفستق بشكل يومي منتظم يحمي الجلد من الآثار السيئة لأشعة الشمس الضارة، كما أنه يقلل من خطر حروق الشمس ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

يعزز امتصاص الحديد

من فوائد الفستق الحلبي الرائعة قدرته على تعزيز امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي من الأغذية المختلفة، وهو أمر هام بشكل خاص لمرضى فقر الدم (Anemia)، إذ يساعد على علاج فقر الدم وتسريع عودة الدم لمستوياته الطبيعية.

يعزز صحة بكتيريا الأمعاء النافعة

يحتوي الفستق الحلبي على كمية كبيرة من الألياف، وبينما يتحرك بعضها خلال القناة الهاضمة ليتم تصريفه إلى الخارج، إلا أن بعضها الآخر يتم هضمه من قبل بكتيريا الأمعاء المفيدة.

يساهم في خفض الكولسترول وضغط الدم

من فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب خاصةً مع غناه بمضادات الأكسدة، كما قد وُجد أن للفستق الحلبي دورًا فعالًا في خفض الكولسترول السيء.

وجد العلماء أيضًا أن الفستق الحلبي أكثر تأثيرًا من باقي أنواع المكسرات على خفض ضغط الدم، وتعد هذه الفائدة أحد فوائد الفستق الحلبي المهمة لمرضى الضغط.