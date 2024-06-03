رئيس اتحاد العمال المصريين فى ايطاليا يشارك فى مؤتمر منظمة العمل الدولية فى چنيف

يشارك د. عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ومسئول اتحاد نقابات عمال إيطاليا ويل UIL فى الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية والتى ستقام فى قصر الامم المتحدة فى مدينة چنيف بسويسرا ويشارك فيها 5000 مشارك من 180 دولة ويمثلون أطراف العمل الثلاثي وهم الحكومات واصحاب العمل والعمال.



سيناقش المؤتمر مجموعة من ملفات وقضايا العمل فى العديد من دول العالم.



ومن أهم القضايا التى سيتم مناقشتها هو مشكلة العمال الفلسطينيين فى الأراضي المحتلة وكذلك العمل اللائق وتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق العمال والحد الأدنى للراتبات.

جدير بالذكر مناقشة مشاكل المهاجرين والهجرة والتى سيتم التركيز عليها وتسهيل إجراءات الهجرة المنتظمة وتسهيل دخول المهاجرين الشرعيين إلى دول أوروبا وطرح مشكلة يعانى منها المصريين الذين بحوزتهم عقود عمل من إيطاليا ولا يستطيعون الحصول على تأشيرة عمل ولديهم تصريح عمل يسمح لهم بالحصول علي تأشيرة دخول مدتة 180 يوما وللأسف الشديد العمالة لاتجد لها موعد للحصول على التأشيرة ويسقط عليهم التصريح بالرغم من وجود سماسرة سوق سوداء يبيعون المواعيد بأسعار تصل إلى 100 ألف جنيه.