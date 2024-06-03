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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس النواب يهنىء المصريين والعالم الإسلامى بعيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.
 

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رئيس شباب النواب: الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة

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رئيس النواب يغلق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة

وجاء نص التهنئة:

تحتفل مصر والعالم الاسلامى في مشارق الأرض ومغاربها فى الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

 

فباسمكم جميعا وبأسمي نتوجه بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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