رئيس النواب يهنىء المصريين والعالم الإسلامى بعيد الأضحى المبارك

هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.



وجاء نص التهنئة:

تحتفل مصر والعالم الاسلامى في مشارق الأرض ومغاربها فى الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

فباسمكم جميعا وبأسمي نتوجه بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.