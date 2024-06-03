Caisec’24.. وزير الطيران المدني يؤكد ضرورة التنبؤ بالهجمات السيبرانية ومجابهتها

قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إن النقل الجوي بلغ 4.3 مليار مسافر في عام 2023 موزعين على كل مطارات العالم، وهذا العدد الهائل يحمل الكثير من البيانات الهائلة وكل مطار يتعامل مع تلك البيانات ويحافظ على سريتها، وأي خلل في تداول تلك المعلومات بين المطارات أو مع العملاء يؤدي إلى خسائر فادحة، ومن هنا يتم وضع مختلف وسائل الحماية لضمان سرية المعلومات وتداول المعلومات والمحافظة على تداول البيانات في المعاملات المالية ولفعل ذلك تم تضمين مختلف برامج الحماية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future ويستمر حتى غد الثلاثاء وتنظمه كل من شركة ميركوري كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أكد وزير الطيران المدني الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الرئيس في أي منظومة أمنية كما يرى وجوب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وكذلك التنبؤ بالهجمات السيبرانية ومجابهتها في أي وقت.