"بُرنس" إنجي على يفشل في إبهار جمهورها

شاركت الإعلامية إنجي علي متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت إنجي علي بإطلالة منزلية خاصة، حيث ارتدت برُنس أبيض لا يحمل أى نقوش وتزينت ببعض الإكسسوارات الشابية باللون الذهبي.

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء مع غطائها بفوطه بيضاء لتتناغم مع البرُنس الأبيض ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود اللامع في الشفاه.

إنجي علي

إنجي علي من مواليد 1 أبريل 1970، مذيعة وممثلة مصرية.

عن حياتها

تخرجت في قسم علم النفس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ولدت إنجي علي بمدينة القاهرة لوالدة تعمل أستاذة بالجامعة. وشاركت في تقديم عددا من برامج المنوعات بقنوات عديدة مثل النيل للمنوعات والنيل للدراما ودريم، ومن البرامج التي قدمتها: «اسهر معانا» و«آلو منوعات». شاركت في التمثيل في عدد من المسلسلات والأفلام.