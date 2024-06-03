مانشستر يونايتد يُشارك في بطولة الدوري الأوروبي

شهدت الساعات القليلة الماضية ضمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما موافقة اليويفا.

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سمح لمانشستر يونايتد بالمشاركة في الدوري الأوروبي، بالرغم من العقوبات والقيود المفروض على الأندية التي تتبع السير جيم راتكليف.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن النسخة المحدثة من قوانين النزاهة لليويفا، تنص على أنه في حالة تأهل فريقين لبطولة أوروبية، ينتميان إلى نفس الملكية، سيسمح بدخول ناد واحد فقط.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في نفس المسابقة مع نيس وفقا لشروط معينة، لتعد هذه حالة استثنائية.

وكان مانشستر يونايتد حصل على المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة.