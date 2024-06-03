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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

افيخاي ادراعي: قضينا على "علي حسين صبرا" الناشط البارز في حزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، أن طائرة لسلاح الجو أغارت صباح اليوم الاثنين، على أحد المناطق وقضت على المدعو علي حسين صبرا، ناشط عسكري في حزب الله في مجال تعاظم القوة العسكرية.

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وأضاف افيخاي في بيانه: كان المدعو حسين صبرا ضالعًا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله.

 

وأكد، أن جيش الدفاع أغار أيضا على بنية عسكرية لحزب الله ضمت عدة مباني عسكرية في قرية القطراني جنوب لبنان حيث أستخدمت هذه المباني من قبل قوة الدفاع الجوي في حزب الله.

 

 

في وقت سابق، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف عسكري إسرائيلي ‏جنوب ليمان.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند غروب يوم الأحد 2-6-2024 هجومًا جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها.‏

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