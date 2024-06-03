إحالة أوراق متهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج إلى المفتي

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة اجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار الدائرة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

33 متهم بتكفير الحاكم ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

إعدام 7 متهمين شنقًا

وكانت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل قد قضت بإعدام 7 متهمين شنقًا، في قضية قتل اللواء نبيل فراج، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، والمتهمين هم: محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص" (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوي (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته "شحات رشيدة" (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلاني (محبوس)، محمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبو سمية" (محبوس)، صلاح فتحي النحاس (محبوس).

كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما ألزمتهم بدفع المصروفات، وهم: عبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابي إسماعيل وشهرته خالد (محبوس)، أحمد عبدالحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبو عميرة (محبوس)، أحمد المتولي سيد (محبوس).