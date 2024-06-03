حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على هدف إسرائيلي جنوب ليمان المحتلة

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف عسكري إسرائيلي ‏جنوب ليمان.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند غروب يوم الأحد 2-6-2024 هجومًا جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها.‏

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36479 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36479 شهيدا و82777 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 40 شهيدا و150 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت مصادر طبية أفادت بارتقاء 21 شهيدًا منذ فجر اليوم الإثنين، في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة.