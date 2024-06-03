قائد القوات الجوية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون الثنائى .. صور

إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق دوشكو جاركوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة صربيا والتى إستغرقت عدة أيام .

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكة الإستراتيجية بين القوات الجوية المصرية والصربية .

قائد القوات الجوية يلتقى قائد القوات الجوية والدفاع الصربي

كما التقى قائد القوات الجوية بالسيد نيناد ميلورادافيتش مساعد وزير الدفاع الصربي والسيد فلاديمير تسيزيلى مؤسس شركة فلاتاكوم الرائدة فى مجال التصنيع العسكري ، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى ، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

قائد القوات الجوية يلتقى قائد القوات الجوية والدفاع الصربي

وخلال الزيارة إلتقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد بالسيد ميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء الصربي ، حيث تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك فى ضوء تنامى العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة .

تأتى الزيارة فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.