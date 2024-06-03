عرض "لاجوجونا" بقصر السينما.. تامر عبدالمنعم يجتمع بسفيرة الدومينيكان للانضمام لنادي السينما اللاتينية



اجتمع صباح اليوم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية الفنان تامر عيد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية مع سفيرة جمهورية الدومنيكان يست رومان مالدونادو.

جاء هذا الاجتماع من أجل تفعيل الدور الدومينيكي سينمائياً بحيث يتم عرض فيلم "لاجوجونا" خلال شهر سبتمبر المقبل فى قصر السينما.

ويعد هذا التعاون هو الأول بين سفارة جمهورية الدومينيكان بعد ان انضم لهذا النادي السينمائي اللاتيني فنزويلا وبارجواي والأرجنتين فيما قبل.



تخرج دفعة جديدة من ورشة "الدراسات السينمائية" بقصر السينما

من ناحية أخرى ، شهد قصر السينما بجاردن سيتي، الأحد، تخرج دفعة جديدة من المشاركين بدورة "الدراسات السينمائية الحرة"، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وسلمت شهادات الورشة للمتدربين بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرج فخر الدين نجيدة، وسهام بحر مدير القصر.

الورشة التدريبية أقيمت بالمجان على مدار ثلاثة أشهر وتضمنت عددا من المحاضرات العامة والتخصصية في مجالات: الإخراج، كتابة السيناريو، المونتاج، المعالجة الدرامية، والديكور، مع التعريف بأنواع الفنون.

كما اشتملت على عدة تدريبات عملية خاصة بالمونتاج باستخدام برنامجي "أدوبي بريمير وفينال كات"، قدمها نخبة من الأكاديميين والمختصين من أبرزهم: د. أشرف محمد، د. نادر رفاعي، د. مختار يونس، والمخرجين أشرف فايق، وعصام حلمي، المونتير السينمائي حسام المحفوظي، ومهندس الديكور شادي عناني.

وقدمت هيئة قصور الثقافة الورشة للرواد، في الفترة من يناير وحتى مارس العام الحالي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.