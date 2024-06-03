أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، على أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، إلى الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة بالإضاءة الكافية والتهوية الجيدة للتغلب على حرارة الجو بهدف توفير أجواء مناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر بدءًا من 10 يونيو الجاري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية ومركز توزيع الأسئلة وخطوط سير أوراق الأسئلة وإجابات الطلاب طوال فترة الامتحانات.

تعليم بورسعيد تستعد لإجراء امتحانات الثانوية العامة

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، إلى أن تعليم بورسعيدت استعد مبكرًا لإجراء امتحانات الثانوية العامة بعمل بروتوكولات تعاون مشترك مع مديريات الشئون الصحية والأمن والتموين والكهرباء، وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية إلكترونيًا.