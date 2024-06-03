تامر عبدالمنعم يجتمع بسفيرة الدومينيكان للانضمام لنادي السينما اللاتينية

اجتمع صباح اليوم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية الفنان تامر عبدالمنعم ، رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية مع سفيرة جمهورية الدومنيكان السفيرة يست رومان مالدونادو.



جاء هذا الإجتماع من أجل تفعيل الدور الدومينيكي سينمائيا بحيث يتم عرض فيلم "لاجوجونا" خلال شهر سبتمبر القادم.



ويعد هذا التعاون هو الأول بين سفارة جمهورية الدومينيكان بعد ان انضم لهذا النادي السينمائي اللاتيني فنزويلا وبارجواي والأرجنتين فيما قبل.



حفلات مسرح السامر

كانت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة تامر عبدالمنعم، أقامت يوم الخميس الماضي، حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.



كان الحفل بحضور الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والأستاذ محمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات وزارة الثقافة.



أحيا الحفل المطرب الكبير طارق فؤاد والذي قام بغناء مجموعة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وأنهى الحفل بأغنية أهداها للشعب الفلسطيني المناضل.



من ناحية أخرى سوف تقيم الإدارة المركزية للشئون الفنية إحتفالية رحلة العائلة المقدسة يوم الجمعة القادم ٧ يونيه بمسرح السامر وذلك من خلال فريق أغابي الكنسي