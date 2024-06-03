15 ألف سيدة تستفيدن من خدمات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية

قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية في يومها الأول بالمرحلة الثانية بحملة «حقك تنظمي»، الخدمة الطبية لعدد 15441 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 10082سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وكانت أمس انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية،تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن حملة "حقك تنظمي"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة 26 مايو حتى 6 يونيو 2024 على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيراً إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة إلى تأثيرة على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 236 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد 11 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة.

ولفت إلى أن الحملة ضمت 98 طبيب مدرب، و 344 ممرضة، و 391 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ويتم تنفيذ المرحلة الثانية لمدة ٥ أيام، خلال الفترة من 2 إلى 6 يونيو لعام 2024، وذلك في عدد ٩ إدارات صحية بمحافظة الشرقية، هي "صان الحجر، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبوكبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبوحماد، الصالحية الجديدة".

وكانت الحملة قد اختتمت فاعلياتها في مرحلتها الأولى يوم الخميس الماضي، بعد أن استمرت لمدة ٥ أيام أيضاً خلال الفترة من 26 حتى 30 مايو، في عدد 10 إدارات صحية بالمحافظة، هي "الزقازيق، القنايات، مشتول السوق، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر، بلبيس، القرين، ديرب نجم، منيا القمح"، تم خلالها تقديم الخدمة الطبية لعدد55296 منتفعة علي مستوي المحافظة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 38797 سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.