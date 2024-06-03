المشدد 6 سنوات لصاحب شركة يروج المخدرات بالدقي

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة صاحب شركة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.

وأسندت التحقيقات في القضية 393 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدقي ، للمتهم "تامر. م"، 42 سنة، صاحب شركة أنه 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الدقي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

محاكمة صاحب شركة بتهمة الإتجار في المخدرات

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد إتجار المتهم في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، انتقلت الأجهزة الأمن محل تواجد المتهم وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 59 لجوهر مخدر وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.