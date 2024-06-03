مصرع مسن تحت أنقاض عقار محرم بك في الإسكندرية

لا يزال مسلسل انهيار العقارات والمباني في محافظة الإسكندرية، عرضاً مستمراً يأبى أن تنتهي حلقاته، إذ شهدت منطقة محرم بك بوسط المحافظة انهيار جزئى لاحد العقارات مما اسفر عن مصرع مسن ، سادت حالة من الفزع بين المواطنين

كان اللواء بهاء زحير مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى اخطارا من مديرالحماية المدنية يفيد ورد بلاغ بانهيار جزئى لاحد العقارات مما تسبب فى مصرع مسن ، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بالفحص والمعاينة تبين ان العقار قديم مكون من 3 طوابق أن العقار صادر بشأنه قرار ترميم لم ينفذ.، أسقف خشبية وحوائط حاملة،

كشفت المعاينة انهيار سقف الطابق الثاني على الطابق الأول علوي، واحتجاز قاطن المنزل الوحيد ويدعى «إبراهيم شحاته» 50 سنة، رفض الخروج من العقار وكان يقطن الطابق الاول وعقب سماع صوت تصدعات بالعقارا لم يتمكن الرجل المسن من الهروب مما اسفر عن مصرعه أسفل الأنقاض.

نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان المذكور وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف مسئول حى وسط الإسكندرية، ان العقار يضم في كل طابق شقتين وصادر له قرار ترميم شامل رقم 286 لسنة 1996 لم ينفذ.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان بشان الواقعة ، امرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من حى وسط وسؤال المهندسين المسئولين عن العقار