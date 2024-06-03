إبهري أولادك بـ كيكة الفستق لعيد ميلاد سعيد

كيكة الفستق بالكريمة من الحلويات اللذيذة والمبتكرة، والتي يمكنك إعدادها كحلوى غير تقليدية في المناسبات والأعياد، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.





كيكة الفستق

طريقة عمل كيكة الفستق بالكريمة

المقادير

- للحشوة :

كريمة : كوبان ونصف

جبن كريمي : 450 غم

سكر : ثلاث أرباع الكوب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

فستق حلبي : ثلاث أرباع الكوب (مجروش)

- بسكويت : كوب ونصف

- السكر الأسمر : ثلث كوب

- الزبدة : ملعقة صغيرة (مذوبة)

طريقة التحضير

ضعي البسكويت المطحون والسكر والزبدة في وعاء ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

رصي خليط البسكويت في قعر قالب متحرك القاعدة ثم اتركيه جانباً.

اخفقي الكريمة في وعاء الخلاط حتى تصبح كثيفة ثم اتركيها جانباً.

اخفقي كل من الجبن الكريمي، والسكر، والملح، وعصير الليمون، والفانيليا في وعاء آخر.

أضيفي الكريمة والفستق الحلبي واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزعي المزيج فوق طبقة البسكويت بشكل متناسق، وأدخلي القالب إلى الثلاجة لحوالي 6 ساعات على الأقل حتى يجمد قبل التقديم.

فوائد تناول الفستق

يساهم في خفض الكولسترول وضغط الدم

من فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب خاصةً مع غناه بمضادات الأكسدة، كما قد وُجد أن للفستق الحلبي دورًا فعالًا في خفض الكولسترول السيء.





وجد العلماء أيضًا أن الفستق الحلبي أكثر تأثيرًا من باقي أنواع المكسرات على خفض ضغط الدم، وتعد هذه الفائدة أحد فوائد الفستق الحلبي المهمة لمرضى الضغط





يعزز امتصاص الحديد

من فوائد الفستق الحلبي الرائعة قدرته على تعزيز امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي من الأغذية المختلفة، وهو أمر هام بشكل خاص لمرضى فقر الدم (Anemia)، إذ يساعد على علاج فقر الدم وتسريع عودة الدم لمستوياته الطبيعية.





يعزز صحة بكتيريا الأمعاء النافعة

يحتوي الفستق الحلبي على كمية كبيرة من الألياف، وبينما يتحرك بعضها خلال القناة الهاضمة ليتم تصريفه إلى الخارج، إلا أن بعضها الآخر يتم هضمه من قبل بكتيريا الأمعاء المفيدة.

تعمل البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء على تحويل الألياف إلى سلاسل من الأحماض الدهنية القصيرة التي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل: التقليل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والسرطانات، وأمراض القلب.