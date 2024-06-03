فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية

بدأ رسميًا البحث عن الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2025 مع الإعلان رسميًا اليوم عن فتح باب الترشيحات للنسخة السادسة من الجائزة العالمية المستقلة.

تكرم جائزة زايد للأخوة الإنسانية الأفراد والكيانات التي تعمل على تعزيز الأخوة الإنسانية والتضامن الإنساني حول العالم، وتبلغ قيمة الجائزة المالية مليون دولار أمريكي.

ويمكن للمرشِّحين المؤهَلين لتقديم الترشيحات - ومن بينهم أعضاء الحكومات ورؤساء المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وقادة الأديان وغيرهم من الشخصيات المؤثرة - تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، خلال الفترة من 3 يونيو وحتى ١ أكتوبر 2024 .

جائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزةٌ عالميةٌ مستقلة تمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتتضمن جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي،وتُمنحُ الجائزة سنويًا بالقرب من الرابع من فبراير، وهو اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. يُكرًّم الفائز (الفائزون) الذين يهتدون في جهودهم الإنسانية والأثر الذي يحدثونه في المجتمعات بخطى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في حفلٍ يقام في أبو ظبي في صرح زايد المؤسس.

تأسست الجائزة عام 2019 عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث وقَّع الزعيمان وثيقة الأخوة الإنسانية.

تعكس القيم التي تحتفي بها الجائزة تفاني الشيخ زايد، في مد يد العون للشعوب من مختلف الثقافات والخلفيات والإرث الأخلاقي الذي تركه وحبه للخير واحترام الآخر ومساعدته بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه او جنسيته.

يُنظَر في الترشيحات المقدمة للجائزة حتى 1 أكتوبر 2024.

وسوف تتولى لجنة التحكيمٍ المستقلةٍ، المكونة من خبراءٍ في مجال بناء السلام والتعايش مراجعة الترشيحات واختيار الفائزين المقرر تكريمهم خلال حفل يُقام في فبراير 2025 - تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تخليداً لذكرى توقيع الإمام الأكبر أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية.