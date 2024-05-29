محمد بن زايد يصل بكين في زيارة دولة إلى الصين

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، إلى العاصمة بكين في زيارة دولة تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الإمارات خلال الزيارة كلا من الشيخ هزاع بن زايد نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ حامد بن زايد، والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة والشيخ زايد بن منصور بن زايد، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

كما ضم الوفد فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، واللواء الركن مسلم الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخالد محمد جديد الشحي نائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وطارق عبد الرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس توازن، ومعمر عبدالله أبوشهاب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات في وقت سابق، أن رئيس دولة الإمارات سيبحث خلال الزيارة مع نظيره الصيني شي جين بينغ العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

كما يشهد الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.