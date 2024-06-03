المشدد 6 سنوات لصاحب شركة لاتهامه بالاتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.

وأسندت التحقيقات في القضية 393 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدقي، للمتهم "تامر . م"، 42 سنة، صاحب شركة أنه 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الدقي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، انتقلت استهدف الأمن محل تواجد المتهم وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 59 كيسا لجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التى صدرت حكمها المتقدم .

وفى سياق آخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابى تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية والأختام بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها – طابعة – عدد 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة "ميمورى" – عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – كمية من المشغولات الذهبية – 4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ، كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.