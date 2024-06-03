كانت بتغسل سجاد العيد.. مصرع فتاة غرقًا في ترعة بأسوان

لقيت فتاه مصرعه غرقا فى ترعة إثر انزلاق قدمها لتسقط فى ترعة وذلك أثناء غسل سجاد العيد، بنجع هيكل بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطاراً يفيد بغرق فتاه بترعة بنجع هيكل بمدينة البصيلية، بعد انزلاق قدمها لتسقط فى الترعة أثناء غسيل السجاد، وعلى الفور تم انتشال الجثة وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الفتاة تدعى الزهراء السيد مصطفى 32 سنة، لقيت مصرعها إثر سقوطها فى ترعة أثناء غسيل السجاد، لتنزلق قدمها وتسقط فى الترعة لتلقى مصرعها غرقاً، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.