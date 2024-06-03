تموين قنا تخصص أرقام لتلقى الشكاوى من المواطنين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، عن شن المديرية عدة حملات تموينية بنطاق الإدارات التموينية بالمحافظة، وذلك لأحكام الرقابة على الاسواق والمخابز البلدية والسياحيه ومحطات الوقود ومراقبة السلع حفاظاً على صحة المواطنين .

وشدد حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، على زيادة الحملات التموينية بصورة مستمرة فى الفترة الصباحية والمسائية، مضيفاً أنه تم ضخ كميات من اللحوم بجميع انواعها بفروع الشركة المصرية تزامنا مع قرب عيد الاضحى المبارك، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم باسعار مناسبة، فضلاً عن سير عملية توريد القمح وتأكد من أنها تسير بشكل منتظم ولا توجد اختناقات.

وأسفرت حملات اليوم عن تحرير عدد 15 محضر لمخالفة عدم إعلان قوائم التسعيرة الإسترشادية لإستدلال المواطنين على الأسعار، كما تم تحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الدقيق البلدي، كما تم تحرير عدد 6 محاضر لعدد 6 مخابز لعدم الاعلان عن قائمة التشغيل بالمخابز، وتحرير ٥ مخالفة لعدد ٥ مخبز بلدى لوجود خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير عدد 3 محضر لعدد 3 مخبز بلدي لعدم نظافة ادوات العجن، وتحرير محضرين آخرين بتهمة ذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير عدد 2 محضر استخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض، وتحرير محضر واحد بتهمة نقص وزن الخبز.

وذكر حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، أن المخابز البلديه ومستودعات الدقيق البلدي منتظمه في عملها، مضيفاً انه لا توجد أي تكدسات أو معوقات، مشيراً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وبالإدارت الفرعيه مستمرة في عملها لتلقي اي بلاغات أو شكاوي بشأن منظومة الخبز والحالة مستقره ولاتوجد شكاوي حتي الآن.

وذكر أن معدلات توريد القمح مرتفعه في هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وعمليات التوريد تسير بدون أي معوقات.

وشدد حسن القط، على ضرورة المرور ومتابعة المخابز البلديه ومستودعات الدقيق بصفه دوريه ومستمره من قبل مفتشي الرقابه بالمديرية والإدارات الفرعية.

وأعلنت المديرية عن تخصيص أرقام لتواصل وتلقى الشكاوى، بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا على النحو التالي :- ☎فاكس رقم ( ٠٩٦٣٣٣٨١٣٧)

☎رقم تليفون ( ٠٩٦٣٣٤١١٢٧ )مديرية التموين بقنا، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الشكاوى علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة علي رقم ١٦٥٢٨.

فوضى الخبز بقنا.. المخابز التزمت بالسعر وتلاعبت فى وزن العيش

وكانت الوفد قد نشرت أمس الأحد تقريرا تناولت فيه حالة الفوضى التى تشهدها العديد من المخابز السياحية بمحافظة قنا، خلال تلك الأيام بسبب انعدام الرقابة التموينية عليها، ما جعل العديد من أصحاب تلك المخابز يتلاعبون فى أوزان الرغيف السياحى، بلا رقيب او حسيب مستغلين حالة التخبط فى الأسواق والأسعار، والتى تعانى منها المحافظة خلال تلك الأيام .

للإطلاع على التقرير كاملاً :https://www.alwafd.news/5365068?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1pZTzAQG3inT9g_7I8Cj01X4Ovurwr9wAQaIlhiyftFWdFjcVY7CQiPXU_aem_AbCu1FalBHMdxXmjgd2T0rgNMotPMRk3Jpr34-ku4jiB7evLJP5BujAW-acwee_Teq4KzUoQ8wjheTrlbRaYxRkl