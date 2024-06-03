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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حسني يتكفل بعلاج المنتج سعيد إمام

سعيد إمام مع تامر
سعيد إمام مع تامر حسني

بادر الفنان تامر حسني بالتكفل بمصاريف علاج المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد إصابة الأخير بانسداد الشريان التاجي ومعاناته مع مضاعفاته.

 

يسافر المنتج سعيد إمام إلى فرنسا لإجراء بروتوكول العلاج بعد إنهاء كافة الإجراءات والاحتياطات الصحية لحالته.

ووجه المنتج سعيد إمام الشكر للنجم تامر حسنى على مساندته ودعمه له حيث يجمع بينهم علاقة صداقة قوية من فترة كبيرة، مؤكدا أنه تواصل معه بعد علمه بتفاصيل حالته، وأبلغه عن تكفله بمصاريف علاجه. 

وأجرى مؤخرا المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر . يذكر أن سعيد امام حقق نجاحات طويلة الأمد مع نجوم الأغنية العربية “عمرو دياب، تامر حسني، بهاء سلطان، عبد الفتاح الجريني، بوسي، وغيرهم”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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