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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تؤكد دعم جميع الجهود السلمية لحل الأزمة الأوكرانية

الصين
الصين

 

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الاثنين، أن الصين تدعم كافة الجهود السلمية لحل الأزمة الأوكرانية.

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وقالت المتحدثة - بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية - إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنظيم سويسرا أول قمة حول السلام في أوكرانيا، وتظل على اتصال وثيق مع برن والأطراف المعنية.

وأكدت مجددا أن الصين ترى دائما أن مؤتمر السلام الدولي يحتاج إلى تلبية العناصر الثلاثة المهمة المتمثلة في اعتراف روسيا وأوكرانيا به، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام؛ وإلا فإن مؤتمر السلام لن يتمكن من لعب دور جوهري في استعادة السلام.

وأضافت المتحدثة أن ترتيبات الاجتماع لم تستوف العناصر الثلاثة، مما يجعل من الصعب على الصين حضور المؤتمر، مشيرة إلى أن موقف الصين من القمة عادل ومحايد ولا يستهدف أي طرف بعينه وبالتأكيد ليس ضد القمة.

وتابعت: "سواء شاركت الصين في المؤتمر أم لا، فهذا يعتمد فقط على حكمها الخاص على المؤتمر، ونعتقد أن جميع الأطراف المعنية يمكنها فهم موقف الصين".

وأردفت المتحدثة أن "الصين تأمل بصدق ألا يتحول مؤتمر السلام إلى منصة للمواجهة بين المعسكرات، وأن عدم مشاركة بكين في المؤتمر لا يعني عدم تأييدها للسلام"، مشيرة إلى أن "مشاركة بعض الدول المنفردة في المؤتمر لا تعني بالضرورة أنها تريد حقا وقف إطلاق النار".

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