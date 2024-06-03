تجارية القاهرة تشيد بإيجابيات مبادرة "كلنا واحد"

أشاد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بالمبادرة الرئاسية " كلنا واحد" والتي انطلقت الأسبوع الجاري المرحلة الـ26 منها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدم أسعارًا مخفضة للسلع لدعم المواطنين على مستوى الجمهورية ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الاحد .



وأكّد أيمن العشري على أهمية مردود هذه المبادرة على المواطنين وعلى استقرار السوق بشكل عام ، حيث إنها تحقق الحماية الاجتماعية وتساهم في زيادة معروض السلع وتحافظ على توازن الأسعار ؛ مما ينعكس إيجابيًا على السوق الذي يخضع لآليات العرض والطلب.

وحثّ "العشري" منتسبي غرفة القاهرة على أهمية دعم ومساندة هذه المبادرة التي تحقق الانتشار الأوسع على مستوى الجمهورية ، وبالتالي الاستفادة منها هي الأكبر للمواطنين ، موجهًا شكره لكل من يساهم في نجاحها حيث حققت نجاحًا واضحًا خلال مراحلها السابقة أدّى إلى وصولها للمرحلة الـ ،26 وهذا يؤكد تطويرها باستمرار ، والتجار يساهمون بها بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر نتيجة تقليل حلقات التداول .

ولفت "العشري" إلى أن مبادرة كلنا واحد التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلقها وزارة الداخلية تراعي التوزيع الجغرافي ، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وهذا الأمر له أهمية خاصة بأن تكون المبادرة متواجدة في أكبر عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من نجاحها.