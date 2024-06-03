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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تجارية القاهرة تشيد بإيجابيات مبادرة "كلنا واحد"

جانب من اجتماع الغرفة
جانب من اجتماع الغرفة التجارية بالقاهرة

أشاد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بالمبادرة الرئاسية " كلنا واحد" والتي انطلقت الأسبوع الجاري المرحلة الـ26 منها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدم أسعارًا مخفضة للسلع لدعم المواطنين على مستوى الجمهورية ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الاحد .

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وأكّد أيمن العشري على أهمية مردود هذه المبادرة على المواطنين وعلى استقرار السوق بشكل عام ، حيث إنها تحقق الحماية الاجتماعية وتساهم في زيادة معروض السلع وتحافظ على توازن الأسعار ؛ مما ينعكس إيجابيًا على السوق الذي يخضع لآليات العرض والطلب.
وحثّ "العشري" منتسبي غرفة القاهرة على أهمية دعم ومساندة هذه المبادرة التي تحقق الانتشار الأوسع على مستوى الجمهورية ، وبالتالي الاستفادة منها هي الأكبر للمواطنين ، موجهًا شكره لكل من يساهم في نجاحها حيث حققت نجاحًا واضحًا خلال مراحلها السابقة أدّى إلى وصولها للمرحلة الـ ،26 وهذا يؤكد تطويرها باستمرار ، والتجار يساهمون بها بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر نتيجة تقليل حلقات التداول .
ولفت "العشري" إلى أن مبادرة كلنا واحد التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلقها وزارة الداخلية تراعي التوزيع الجغرافي ، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وهذا الأمر له أهمية خاصة بأن تكون المبادرة متواجدة في أكبر عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من نجاحها.

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