نبيلة عبيد| سبب انتظارها لـ رقص مي عمر.. وعلاقة فيلم الراقصة والسياسي

تألقت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في أدوار الرقص الشرقي بطابع خاص مازال يجذب انتباه الفتيات والممثلات حتى الآن، بعد مرور عقود على أعمالها.

نبيلة عبيد أيقونة الرقص السينمائي رغم قلة الاستعراض

جاء دور نبيلة عبيد في فيلمي “الراقصة والسياسي والراقصة والطبال” بالأيقونة ، خاصةً أنها لم تتخذ الرقص خط مستمر في أدوارها لكن في مشاهدهما وضعت لها “موضة” خاصة للرقصدون المقارنة برموز الرقص في السينما المصرية مثل “سامية جمال، نجوى فؤاد، فيفي عبده، دينا، وغيرهن”.

نجاح نبيلة عبيد في دور الراقصة وتغذية ذلك النجاح بالآراء الإيجابية المستمرة من جمهورها حتى الآن، جعلها تراقب وتنتظر دور الراقصة للفنانة مي عمر التي ستقدمه خلال رمضان 2025، بعنوان “إش إش”، والتي تربطها علاقة صداقة قوية بها وبزوجها المخرج محمد سامي.

نبيلة عبيد من فيلم الراقصة والطبال

نبيلة عبيد من فيلم الراقصة والسياسي

أعربت نبيلة عبيد في تصريحات صحفية سابقة عن توقعاتها لنجاح مي عمر في دور الراقصة وستحرص على متابعة المسلسل في الموسم الدرامي القادم لرمضان 2025.

كان أحدث ظهور لـ نبيلة عبيد في حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامي، وقدمت رقصة خاصة مع عمرو دياب أثناء حفل الزفاف وحرصت على مشاركة ليلة العمر مع العروسان والعائلة.

نبذة عن نبيلة عبيد

نبيلة عبيد ولدت في 21 يناير 1947 في حي شبرا، القاهرة وقد شبت منذ الصغر على حب التمثيل ومشاهدة الأفلام التي كانت تعرض في سينما شبرا القريبة من منزلها في يوم الجمعة من كل أسبوع، وكان أول من اكتشفها هو المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم مافيش تفاهم والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامِت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلمرابعة العدوية للمخرج نيازي مصطفى. حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.

سبب لقب نبيلة عبيد “نجمة مصر الأولى”

لقبت نبيلة عبيد بنجمة مصر الأولى بعد نجاحها الكبير في فترة الستينيات والسبعينيات، وتحقيق أفلامها أعلى الإيرادات حتى نهاية التسعينيات.

أخر ظهور فني لـ نبيلة عبيد

كان آخر أفلامها السينمائية في 2006 بعنوان “مفيش غير كده”، وشاركت في الموسم الرمضاني 2020 من خلال مسلسل “سكر زيادة”.