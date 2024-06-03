رئيس جامعة الأقصر يشارك في فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH EXCON

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "AFRICA HEALTH EXCON"، والتي تقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

يعقد المعرض والمؤتمر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووالدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، ورؤساء عدد من الهيئات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين للعديد من الشركات العالمية في مجال الصحة والدواء، وممثلين لمؤسسات دولية وشركاء عالميين، وسفراء بعض الدول.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي الكبير الذي يرعاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل اهتمامه بقطاع الصحة، وسعيه لتوطين صناعة الدواء، وتوطيد التعاون مع دول القارة السمراء، وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.