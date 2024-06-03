طلاب سياحة وفنادق الأقصر يتبرعون بالدم لدعم الأطفال مرضى السرطان في الصعيد

نظم طلاب كلية السياحة والفنادق بالأقصر، حملة للتبرع بالدم للأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

واستقبل العاملون بكلية السياحة والفنادق بالأقصر؛ فريق العلاقات العامة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان والتى تقدم الخدمات الطبية المتنوعة لمرضى السرطان ومنها: " الكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وتقديم العلاج الإشعاعي بجانب وجودغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات وبنك الدم".

ونظم طلاب كلية السياحة والفنادق حملة للتبرع بالدم لصالح الأطفال مرضي السرطان ، مؤكدين أنهم سيكررون الزيارة لتقديم الدعم المعنوى والتخفيف عن المرضى بالمستشفى .

وعبر طلاب الكلية عن سعادتهم بالتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

ومن جانبه عبر الأستاذ، محمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بحملة التبرع بالدم التى نظمها طلاب كلية السياحة والفنادق بالأقصر للمستشفى، مثمنا حرص كليات جامعة الأقصر على تقديم الدعم للمستشفى، وتبادل الخبرات وكذلك زيارة المعامل المركزية والتعرف على الخدمات الطبية المجانية للمرضى.