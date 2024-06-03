تُقدر أعباء المواطن.. كتلة الحوار تطالب مدبولي بحكومة سياسية

وجهت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة، على الفترة التي تولوا فيها المسؤولية، مؤكدة أنها فترة مليئة بالتحديات، اتفقنا فيها و اختلفنا مع الحكومة لكنها تظل حكومة وطنية مخلصة.



وأكدت كتلة الحوار تطلعها لتولي الدكتور مصطفى مدبولي حكومة سياسية تشعر بالمواطن و تقدر أعبائه و تسعى لتحقيق طموحاته المشروعة و العادلة.

و تتمني كتله الحوار للدكتور مدبولي التوفيق في اختيار عناصر الحكومة الجديدة على أسس من الكفاءة و المسؤولية و الابتكار لحلول جديدة تعبر بالوطن من أزمته إلى تحقيق قفزات واسعة تستحق رضا المواطن.