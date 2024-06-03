عاجل
وزير الخارجية يلتقي بنظيره الإسباني.. القضية الفلسطينية على رأس الطاولة
الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تُقدر أعباء المواطن.. كتلة الحوار تطالب مدبولي بحكومة سياسية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وجهت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة، على الفترة التي تولوا فيها المسؤولية، مؤكدة أنها فترة مليئة بالتحديات، اتفقنا فيها و اختلفنا مع الحكومة لكنها تظل حكومة وطنية مخلصة.


وأكدت كتلة الحوار تطلعها لتولي الدكتور مصطفى مدبولي حكومة سياسية تشعر بالمواطن و تقدر أعبائه و تسعى لتحقيق طموحاته المشروعة و العادلة.

و تتمني كتله الحوار للدكتور مدبولي التوفيق في اختيار عناصر الحكومة الجديدة على أسس من الكفاءة و المسؤولية و الابتكار لحلول جديدة تعبر بالوطن من أزمته إلى تحقيق قفزات واسعة تستحق رضا المواطن.

 

مواد متعلقة

الزناتي: نقدم كل الدعم للمعلمين للاستفادة من المشروعات الصغيرة

اليوم.. "المغارة المسحورة" في ختام عروض مسرح الطفل بالإسكندرية

القبض على سارق توك توك في الإسكندرية

مسلسل دواعي السفر.. موعد طرح الحلقات الجديدة
الجريدة الورقية